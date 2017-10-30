偽造環保局公文嚇阻亂丟垃圾 社區總幹事遭判刑

2017-10-30 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中山區劉姓社區總幹事為規勸、嚇阻亂丟垃圾的住戶，假冒台北環保局名義自製公告遭人告發。台北地院今（30）日依偽造公文書罪判處劉男八個月有期徒刑，全案可上訴。

綜合媒體報導，現年41歲的劉姓總幹事發現社區有人亂丟垃圾，異想天開的偽造一份環保局假公文，並於去年1月在社區服務中心張貼，以嚇阻亂丟垃圾、沒公德心的住戶，沒想到卻遭檢舉偽造文書。

劉姓總幹事在公文中寫道「此處嚴禁亂丟垃圾，違者將依廢棄物清理法處最高6000元罰鍰，本隊將不定期巡查，請社區配合錄影存證。謝謝合作！」文末則以「台北市環保局大直分隊啟」結語。他並指示社區警衛將公文張貼在社區花圃區的椅背處。

劉姓總幹事事後在出庭時坦承張貼偽造公告，他辯稱先前以管委會名義張貼的公告，民眾都不予以理會，還是持續亂丟垃圾，才會出此下策；但他認為自己只是為了維護社區環境，並不認為有違法疑慮。

法官認為，此份張貼公告形式上已經表明是環保局大直分隊所出具，已代表該分隊本於職務而製作之意；再加上劉姓總幹事曾有酒駕遭判刑確定紀錄，照規定於5年內再犯應加重其刑；但法官體諒劉姓總幹事是因接獲檢舉才偽造公文書，意在嚇阻他人破壞環境清潔，非基於私人利益，因此判處劉男8個月有期徒刑。