獨家》警察也抗議！私人手機裝公務APP 刑警批不合理

2017-10-30 19:45

〔記者王俊忠／台南報導〕刑事警察局建置「刑責區系統行動版」APP，要求各縣市刑警下載、安裝在個人手機裡方便使用，台南市刑警安裝率低，市警局長黃宗仁要求刑大催促員警儘快安裝。不過有的刑警認為，把公務APP安裝在私人手機並不合理，希望有公務用手機安裝。

基層刑警指出，擔任刑警有刑責區手冊，以前都是紙本，刑事局在今年初建置一個「刑責區手冊電子化平台案」，把紙本整合成一個電子化平台系統，立意很好；但奇怪的是，刑事局還弄了一個「刑責區系統行動版」的APP。

「上級憑什麼要求刑警把公務APP綁在私人手機裡，應該要配發m-police的公用機，安裝在公用機才對。」刑警質疑，刑事局要求每位刑事人員都要把這APP下載安裝在私人手機裡，很沒有道理，因為綁在私人手機，是要變本加厲的「責任制」嗎？且手機網路費還要自付？因為台南刑警安裝率偏低，局長要求刑警限期完成安裝，不綁還不行，這很不合理。

對於基層反映，南市刑大副大隊長林郁誌說明，刑事局建置這刑責區系統行動版APP，用意正面很好，例如過去有治安人口出獄，紙本公文要轉一段時間才能收到；手機內有這APP，上級可在第一時間把資料傳給刑責區刑警，有快速掌握的好處，這是警察工作的特質，要請基層刑警理解。目前已經有不少縣市刑警安裝率都達百分百，南市只有十幾，因此要求儘快安裝。

但對於基層要求使用公務手機安裝公務APP的聲音，林郁誌說，基層有這種聲音出現，會向上級單位反應。