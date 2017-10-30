土豪色伯猥褻少女磨蹭下體 竟辯稱為了「救人」

2017-10-30 19:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕近80歲的楊姓色伯擁有17筆房、地產，涉嫌對戲水落單的中度障能缺陷17歲少女小玲（化名）猥褻，壓她用下體磨蹭，掙脫後被四處尋女的母親找到，母女報案，被告辯稱少女跌入坑洞，為救人才跌壓她身上，否認猥褻性侵，高雄地院法官不採信，判處4年6個月，並附帶精神賠償母女共65萬元。

據調查，被告楊男名下有房屋6筆、土地8筆、田地3筆，財產總額超過2千萬，他於106年1月間在中山大學海洋學院海洋工程系波浪實驗室後方空地，見身材豐腴有智能障礙的少女小玲落單，且倒在坑洞裡，楊男遭指控身體壓住小玲，手伸進少女上半身，下體還前後磨蹭小玲的臀部，涉嫌猥褻少女超過1分鐘。

法官勘驗影像，認為被告強行將少女壓倒在地，並用下體持續磨蹭少女的臀部長達69秒，少女則一再阻擋被告環抱，並與被告發生拉扯，不斷閃躲企圖逃離，直到被告將少女壓制在地後，少女的身體蜷曲面向牆壁。

被告反咬整起事件是母女為跟他要錢設計，推稱事發前遭人下藥，才會不清楚後來發生的事，他堅稱自己未脫褲，也沒有脫掉對方衣服，事後也聽任少女離去，並未拉扯她，加上年近8旬年事已高，不可能以此滿足性慾。

高雄地院法官不採信被告，判處楊男4年6個月，全案可上訴，小玲遭被告磨蹭下體後，常無法一覺到天亮，還會用泥沙塞下體；小玲的母親十分自責，擔憂女兒受創等負面情緒，導致精神極大痛苦，法官裁定楊男需賠償小玲40萬元、小玲的母親25萬元精神慰撫金。