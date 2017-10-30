樓下神明廳失火 屋主機警帶孫媳逃生

2017-10-30 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕高市一處3樓透天民宅今天下午將近5點的時候傳出火警。61歲的陳姓屋主在家午睡，突然聞到樓下的神明廳傳出濃烈的刺鼻煙味，於是趕忙帶著媳婦、7歲的孫女和1歲的孫子到樓上陽台，4人翻過與鄰居相隔的圍牆，順利逃生。

根據《蘋果》報導，消防隊獲報後趕到鳳山區漢慶街現場，迅速控制住沒讓火勢延燒，起火原因仍待調查。

救護人員檢查順利逃生的4人，所幸都沒有大礙，為求謹慎將吸入濃煙的孫女和屋主送醫檢查，小孩似乎受到些微的驚嚇，躲在大人懷裡沒有說話。