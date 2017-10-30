隆乳身材「走精」又發燒 怒告整形醫師獲賠20萬元

2017-10-30 16:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕游姓女子在台中市一家美容診所進行兩次隆乳手術，卻仍對乳房不滿意，由王姓醫師進行第三次隆乳手術後，卻不斷發燒過敏，更慘的是，乳房大小不一，身材變形「走精」，王姓醫師卻說「是正常的」，她改赴另一家醫院檢查，才得知左乳已併發乳腺炎，怒告王姓醫師索賠80萬元，台中地院一審認為游女無法舉證手術過失，判決游女敗訴，台中高分院二審卻認為，王姓醫師與診所沒有告知手術風險，手術記錄與病歷草率簡略，改判王姓醫師應賠償20萬元確定。

判決書指出，游女指控說，她在這家美容診所已進行兩次「自體脂肪注射移植」的隆乳手術，她認為效果不彰，希望能植入鹽水袋，診所人員卻不斷鼓吹她進行第三度的「自體脂肪注射移植」隆乳手術，游女擔心自己大腿脂肪已抽光，沒有多餘脂肪可隆乳，王姓醫師卻說，可再抽取大腿後方靠近臀部的脂肪，不料，2012年3月31日手術完成後，她發現大腿內側、外側、後方、腹股溝與腹部，有近30處抽脂肪傷口。

游女指控說，手術後她過敏發燒達2個星期，更糟的是，左右兩乳大小不一，同年5月回診3次，卻沒有獲得積極治療，到了同年7月5日，她覺得左乳愈來愈不對勁，王姓醫師卻說「是正常的」，是右乳隆乳沒有效果，建議3個月後針對右乳再動一次隆乳手術，改善左乳大、右乳小的問題，她的不適症狀持續到7月底，改赴中國醫藥大學附設醫院檢查，才得知手術不當造成感染又延誤治療，左乳已併發乳腺炎，身材「走精」與一連串的醫療痛苦，她索賠3次隆乳費用35萬元、乳房重建費20萬元，以及術後照顧費用5萬元、精神慰撫金20萬元，總計80萬元。

王姓醫師答辯說，游女控告他過失傷害罪獲得不起訴處分，前兩次隆乳手術是該診所另一位醫師做的，他只做第三次隆乳手術，游女的感染等症狀與手術無關，手術並無過失，鑑定報告書也無法證明感染與手術有因果關係。

台中地院認為，手術有感染風險，一般人都能預見，王姓醫師並無違反醫療常規之處，縱使發生感染，也不能認定是手術過失，游女無法舉證手術過失之處，判決游女敗訴，王姓醫師不用賠償。

游女上訴台中高分院，二審看法卻與一審不同，台中高分院認為，醫療美容如非必要的治療，醫療機構或醫師應告知風險，不得將醫療美容當成商品任由醫護人員推銷，讓病患欠缺併發症的風險資訊而下決定，承受併發症的風險，診所與王姓醫師在手術前，沒有履行告知義務，相關手術紀錄、病歷資料甚為草率簡略，違反上述醫療倫理，據此撤銷原判，改判王姓醫師應賠償20萬元，全案確定，不得上訴。