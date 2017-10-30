警扣友人逼毒犯交槍 法官：與擄人勒贖何異？

2017-10-30 18:27

［記者陳昀／桃園報導］桃園市龜山警分局4名偵查員為了逼毒犯繳出黑槍，竟強留第三者上偵防車當「人質」，雖然員警矢口否認，對方卻指證歷歷、還通過測謊；法官認為，員警這種行為與「擄人勒贖」簡直沒差別，依妨害自由罪判3到4個月徒刑、「不可易科罰金」，仍可上訴。

龜山分局表示，對司法判決表示尊重，但會協助同仁上訴，也會加強要求偵辦各類案件時，應遵守程序正義，避免觸法。

桃園地院調查，2011年8月3日，龜山警分局偵查隊徐姓小隊長帶領郭姓、莊姓和葉姓隊員，到八德區章姓男子住處查槍，要求章姓男子自己繳出槍枝，否則就驗尿。章男擔心施用毒品遭逮，答應馬上去「找槍」，員警擔心嫌犯落跑，因此扣留當天正好到章男家拜訪的孫姓男子，跟章男講「找到槍回來就放人」，員警將孫男留在偵防車上1個多小時，待章男拿槍回來果然依約放人。

孫性男子也有毒品前科，當警方強行留置，不敢反抗、呼叫，直到新竹地檢署4年前偵辦槍枝案時，查出徐姓小隊長等人涉嫌押人取槍主動偵辦。

法院審理時，徐姓小隊長等4人都否認限孫男的行動，表示當時都在巷口等章姓男子，沒人押他進偵防車。

不過，孫男指稱，偵查隊員將其留置在偵防車後座，其中2人還分別坐在他左右兩側，孫男還通過測謊，加上章男指證歷歷說當拿槍返回時孫還在偵防車上。法官因此認定，徐男等4名員警限制孫男行動自由、辦案方式可議，依妨害自由論罪。