台中分署2件執行管收後翌日就收到錢

2017-10-30 16:26

［記者楊政郡／台中報導］行政執行署台中分署最近連續對兩公司負責人盧男、徐女，盧男因101年度違反海關緝私條例案件罰鍰287萬餘元，徐女95年度營業稅罰鍰149萬餘元欠繳，該署發現兩人皆有故意隱匿財產之虞，向台中地方法院聲請管收獲准，送進管收所之翌日即完全繳清，迅速達到效果。

盧男的公司101年7月底至8月間，被查獲自中國走私偽農藥亞滅培原體（40包）、保健食品（金日牌艾力健膠囊1440瓶及金日牌心源素膠囊510瓶）、飼料（4954公斤）及紗線（201PCE）等4批貨物，遭裁罰287萬餘元，該署今年初受理此案，調查發現該公司104年1月至106年6月之進銷項明細，還持續都有存款進出，就是不願繳納該罰款，盧某至台中分署報告時，稱「無力繳納」、「正在打官司」，顯有隱匿行為，生請法院管收獲准。

另從事內衣出口徐小姐，95年11月至100年8月間，無銷貨事實卻虛開統一發票，被國稅局裁處149萬3731元罰鍰。此案106年1月移送台中分署執行，該署調查發現102年底，該公司存款約428萬餘元；103年底存款現金353萬餘元；104年底存款現金有268萬餘元，就是不來繳罰款，徐小姐到分署表示景氣差接不到訂單無力繳納，可見想逃避繳納，也聲請管收獲准。

而這兩件管收案，都在當事人送管收所後，翌日就由家屬拿錢來繳清，可見不是沒錢，就是不想繳，管收還是效果最強，彰顯租稅正義，及公權力執行，也感謝地院法官的支持。