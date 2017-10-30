涉掏空宏正科7000萬 國際通商前律師被押

宏正科前法務長吳佑民、法務主管黃子溱涉掏空公司7000萬元，被法院裁定收押禁見。（記者謝君臨攝）

2017-10-30 16:08

〔記者謝君臨／台北報導〕生產電腦週邊設備的上市公司宏正自動科技（6277），驚傳遭曾任國際通商法律事務所律師的前法務長吳佑民、法務主管黃子溱掏空逾7000萬元，並將款項匯到海外紙上公司；台北地檢署上週六搜索吳、黃住所，並約談吳及尤姓妻子、黃3人到案，訊後依涉犯證券交易法特別背信等罪，聲押禁見吳、黃，尤女則獲200萬元交保；台北地院裁定吳、黃收押禁見。

宏正科今發布重大訊息表示，本案發生於104年至105年間，前員工吳佑民、黃子溱涉嫌違反公司內控獲取不法所得，已侵害公司權益，105年底吳、黃相繼離職後，公司第一時間已透過內部稽核，掌握吳、黃等人涉嫌背信、洗錢等不法犯行，並於今年3月，主動向調查局新北市調查處提出刑事告訴，請求調查。

宏正科強調，因吳佑民離職後隨即離境遠赴海外，本案能順利逮捕犯嫌繫於案件進行之保密周全，涉案人員及金額範圍已經確定，不會繼續擴大，且影響金額對於本公司之經營無影響，公司營運一切正常，財務、業務未因此案件之存在而受重大影響，公司將盡最大努力，維護全體投資人在法律上應有權益。

檢調調查，宏正科正副法務主管吳佑民、黃子溱於任職期間，以「公司須向國外法律團隊請益」等理由，陸續向公司申請支付諮詢費，1年多來總計挪用公司逾7000萬元，但這些錢實際上卻匯往吳、黃掌控的海外紙上公司，而後2人於去年底相繼離職，出境至澳洲，今年中旬返台，隨即被檢調掌握情蹤。

據了解，吳、黃於本月27日欲搭機離台，在桃園機場被航警局留置，檢方趕緊簽發拘票將2人拘提到案，再向法院聲請搜索票獲准，28日上午搜索吳、黃住所，並約談吳及妻子、黃到案；檢方訊後認定吳、黃涉嫌重大，有串供、逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准，吳的尤姓妻子涉洗錢獲200萬元交保。

宏正科創立於1979年，主要生產電腦週邊設備，三大產品線包括IT架構管理解決方案、專業影音解決方案、綠能電源與冷卻分配系統。