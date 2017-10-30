縣民阻金門博奕公投 程序不合法27日已被駁回

2017-10-30 15:16

〔記者楊國文／台北報導〕金門縣議員蔡春生日前提出金門博弈公投案，縣府認定連署人數跨過門檻，公告於10月28日舉辦投票，金門縣民、淡江大學副教授楊秉訓指控金門縣政府裁量怠惰，上月向行政法院聲請停止執行公投被駁回，至於本案撤銷訴訟部份，台北高等行政法院認為尚未經訴願程度，因此提起行政訴訟屬不合法，趕在投票日前一天，即10月27日將此案駁回，此案可抗告。

上週六10月28日金門已投票舉辦博弈公投，最後反賭方取得壓倒性勝利，打贏這場「金門保衛戰」。

蔡春生去年9月向金門縣政府提出地方性公民投票案，主文為「為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放5％觀光博弈？」金門縣府把案子轉給下轄的公民投票審議委員會，匯集各方意見後，把案子移交至金門縣選舉委員會。

該案合格連署人數總計5602人，達法定連署人數下限5178人，選委會遂以106年6月23日金選一字第1063150029號公告「金門縣公民投票案第1案成立」，及以106年8月4日金選一字第1063150051號公告「金門縣公民投票案第1案之投票日期等事項」，訂於今年10月28日辦理公民投票。

但楊秉訓主張，金縣府未詳審公投案違反「離島建設條例」和「金門縣公民投票自治條例」，就將該案送請縣府公民投票審議委員會認定，屬裁量怠惰，陸續提出停止執行、及撤銷訴訟。不過，這兩案均遭駁回。