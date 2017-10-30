持假拘票騙錢 車手被捕竟呼「很無辜」

2017-10-30 14:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵四隊員警日前巡邏時，發現一名年輕人神色慌張，在超商內影印「假拘票」，員警跟蹤見他向何姓婦人取款68萬元，立即湧上將他逮捕，他情急之下撕毀「假拘票」證物，警方趕緊從他手上搶下證物，他宣稱從基隆搭乘高鐵到台中市取款，沒想到奔馳100多公里，第1天當車手就被捕，「我真的很倒楣，也很無辜」，全案依詐欺罪嫌法辦，檢察官與法官不相信他「無辜」之說，裁定羈押獲准。

偵四隊調查，被捕的江姓車手年僅21歲，確有觸犯組織犯罪防制條例與妨害自由前科，懷疑他是黑道小弟或小混混，他自稱透過朋友介紹加入車手集團，集團上手透過電話指揮他扮演假檢察官取錢，但尚未洽商酬勞就被捕。

調查顯示，63歲何姓婦人本月19日接獲電話，對方謊稱是電信公司服務員、警官與檢察官，向何婦誆稱身份被冒用申辦電話，欠繳電話費並涉入詐欺與洗錢刑案，必須把存款領出來「自清」，交給檢察官「監管」，否則會被拘提入獄，何婦不知受騙，嚇得直奔銀行領出68萬元現金。

同一時間，江嫌接獲詐欺集團上手電話指揮，從基隆搭乘高鐵到台中市，之後改搭計程車，他先在超商內列印詐欺集團傳給他的「假拘票」，卻被員警撞見，並尾隨跟蹤他，見他從何婦手中取得現金68萬元，立即將他壓制逮捕，他當時要把「假拘票」撕毀，警方迅速搶下來，「假拘票」被撕成三截。

江嫌宣稱第一次當車手上工，就被警察抓到，自認相當倒楣與「無辜」，不過，警方不相信他第一次當車手取款就被逮捕，全案依詐欺罪嫌法辦，檢方向法官聲請羈押獲准，警方並持續偵辦幕後詐騙集團。

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