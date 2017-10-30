專詐同鄉 菲女吸金被逮 辯稱是菲律賓互助會

2017-10-30 13:37

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子王翊與菲律賓籍妻子王乙婷前年6月在臉書上創立社團，標榜只花1500元投資1個單位，拉滿12人，可拿回8500元獎金，投資報酬率高達466%。向來台的菲籍勞工推銷，共售出上千單位。但王女20天後，將臉書關閉，投資人無法取回款項，便向檢調告發。王女辯稱，該方式是菲律賓的互助會模式，但法官不採信，判兩人有期徒刑1年。

被害外籍移工領不到獎金，又見王妻的臉書網頁突然關閉，擔心自己在台灣賺的辛苦錢血本無歸，只好跑到調查局台北市調查處檢舉，而市調處也同步接獲馬尼拉經濟文化辦事處轉報，有部分已經回到菲律賓的勞工，到馬尼拉辦事處，舉發王姓夫妻的惡行。

檢調調查，王姓夫妻並未告知投資人有任何投資標的，只是單純以「互助金」的名義吸金，實際上就是老鼠會，要投資者將錢匯入王妻的帳戶內；因投資報酬率高，加上王妻又是菲律賓人，讓被害移工誤認「同鄉絕對不會騙同鄉」，安心匯款，但卻遲遲未領到「獎金」，且王姓夫妻失聯才知被騙。

檢調發現，該社團還曾因人數銳減，降低招收門檻，從12人改為9人，也曾因獎金發不出來，降低獎金，但只經營20天，就將臉書社團關閉，讓被害人不知所措，索討無門，依違反銀行法將兩人起訴。

法院審理時，王男向法官表示，自己的行為是類似互助會（合會），沒有吸金的意圖；而王妻也向法官指稱，這個方式是菲律賓的「PALUWAGAN」就像台灣的互助會。

法官認為，不論是台灣的合會或是菲律賓的「PALUWAGAN」，都沒有重利及高報酬的規定，王姓夫妻的行為已經觸犯非法吸金；考量夫妻兩人已與被害人和解，且家中尚有3名年幼的子女需要扶養，其中一名還罹有遺傳性疾病，判處兩人有期徒刑1年，緩刑3年，並繳回犯罪所得17萬7千元。