與假敘利亞軍官熱戀 女愛情至上險被詐

2017-10-30 13:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕假敘利亞軍官透過臉書交友詐騙30萬元，林女愛情至上借錢30萬元要匯款給對方，所幸大眾銀行行員梁宜方與鳳山警分局忠孝所長林福雄合力苦勸半小時阻詐，保住林女借來30萬元，大夢初醒一切都是假。

高市1名林姓女子（52歲）透過臉書交友網站，認識1名自稱敘利亞上校軍官，雙方以結婚為前提，交往不到2個月，近來對方急需30萬元，求助林女幫忙。

誇張的是，林女沒見過軍官，只靠1張軍官照片，雙方透過微信對話，軍官每天「honey」、「kisses to you」噓寒問暖，讓林女陷入熱戀迷思，認為2人正在談戀愛，還相信軍官很愛她。

林女為了幫助軍官，向友人借了30萬元，26日中午12時35分，前往鳳山區大眾銀行，要匯款給軍官，行員梁宜方發現林女30萬元要匯到西聯銀行，驚覺有異報警處理。

忠孝所員警吳建和、李家泓據報到場，勸說林女遇到詐騙集團，林女仍堅信軍官很愛她，不可能會騙她，剛好忠孝所長林福雄到銀行簽巡，也加入勸說行列。

林福雄出示手機假軍官詐財影片，苦勸林女不要匯款半小時，請她相信警方一次，才能確保她的財產，她才驚覺遭詐騙，警方及時攔阻林女被騙，還協助林女封鎖並刪除軍官微信，她感謝警方及行員幫忙。

值得一提的是，林福雄到任忠孝所擔任所長10個月，已成功阻止5次詐騙，總金額超過50萬元，他表示，詐騙手法五花八門，民眾只要接獲匯款電話等，應趕快報警處理，警方會全力協助民眾，以確保財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆