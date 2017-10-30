黑道兄弟病逝「無名屍」安葬 DNA比對找到回家的路

2017-10-30 13:17

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄謝姓男子年輕時混跡黑道，身上刺龍刺虎，曾「一清專案」時遭管訓，也因毒害造成幻聽幻覺，與人衝突，離家後失去音訊，11年前被通報失蹤人口，直到今年透過DNA比對查出謝男當年已病逝，並以「無名屍」安葬，家人感謝警方為他找到回家的路。

全國「無名屍」約2000多位，無人認領，高雄市佔300多位，戶籍設在三民區的謝姓男子（63歲），家中有6名兄弟姐妹，謝男排行老2，他年輕是黑道兄弟，因毒害造成長期失眠，需到精神科醫院就診，也因幻聽幻覺，在住處發出聲響與鄰居起衝突，由於他交往複雜，與家人漸行漸遠。

2006年4月，他離家後不知去向，家人以為他偷渡出境，6月還是無法聯絡上，才報警協尋，迄今11年了，家人猜測他可能遭遇不測，但心中仍抱持一絲掛念。

三民二警分局防治組，清查轄內無名屍的資料後，研判謝男失蹤11年，很可能已身故，聯絡謝姓長兄，勸說他採唾液DNA比對無名屍看看，若比對出來，也可放下心中大石頭，謝男大哥今年7月中旬同意採檢體送驗。

1個月後檢驗出來，鑑定結果與2006年6月一無名男屍案相符，進一步查出2006年4月間，謝男因病被送到高醫急診後病故加護病房，他身上沒有證件，也無人探視、認領，由轄區十全派出所以「無名屍」登錄，遺體則是慈善團體協助安葬。

今年9月中旬，謝姓長兄領取相驗證明後，到三民二警分局辦理失蹤撤尋作業，並感謝警方鍥而不捨地協助，為失蹤多年的弟弟找到回家的路。