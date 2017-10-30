檢警會同林永軒父親等勘驗消防器材 確認設備沒有問題

新竹地檢署檢察官黃翊雯（立者右2）今早會同不幸殉職的消防園林永軒之父（立者右3）共同勘驗林永軒事發時所背的空氣瓶，證實功能正常。（記者黃美珠攝）

2017-10-30 12:54

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹地檢署檢察官黃翊雯今天早上會同竹北分局、新竹縣政府消防局以及因公殉職新竹縣消防員林永軒父親等家人，共同勘驗縣府消防局的空氣瓶、林永軒個人背架和面罩等裝備，除了測試空氣瓶在剩下多少空氣時會發出殘壓警報、以及林永軒當天所使用的公用空氣瓶是否能正常運作，結果顯示一切正常，林爸爸說對勘驗結果沒有意見。

但是林家家屬也對永軒最後1次勤務身上所佩掛的無線電是否正常可以通訊？通訊是否能有類似飛機「黑盒子」般的最後錄音檔案供還原事件發生經過？

檢察官黃翊雯當場詢問縣府消防局也進行林永軒當天所佩掛的無線電通訊設備測試，顯示功能正常。

至於有無「黑盒子」般的最後錄音檔協助解開永軒意外離世的真相？縣府消防局局長孫福佑等直言，他們也感到很遺憾「沒有」！

沒有的原因主要是因為，新竹縣的消防員出勤，無線電通訊台分成「直通台」和「自強台」，直通台的穿透力比較好，適合現場聯繫，便利大約100公尺內一起作戰的消防員們互相告知相關的重要訊息，但是沒有錄音功能。

另外的「自強台」是跟消防局勤指中心聯繫用的，具有錄音功能，但只有分隊長會佩戴，以免「直通台」單純聯繫某個救災現場的狀況會造成全縣其他消防單位的困擾。

林家家屬關心，永軒最後倒地時難道沒有呼救？或是異常的聲響發出？

消防局回覆家屬和檢方說，直通台除了現場所有消防員都可以彼此聽到對方的狀況，也會透過現場的車機廣播出來。確實林永軒發生意外前後都沒有任何人聽到任何的異常聲響或是他的呼救。