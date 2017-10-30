媽祖遶境趁亂摸奶 男子遭活逮判6月定讞

媽祖遶境起駕情形，示意圖與新聞事件無關。（記者楊政郡翻攝）

2017-10-30 12:55

〔記者項程鎮／台北報導〕吳姓男子參加大甲媽祖遶境，趁亂伸出鹹豬手摸婦人胸部，被婦人斥責還辯稱「我只是扶你的腰」，遭婦人兒子活逮送警，最高法院考量吳男事後承認犯行，且已和婦人調解並獲得原諒，判決6月徒刑定讞、可以科罰金。

前年4月17日晚上11點起，大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動子時起駕，大橋班人員抬起神轎，隨著步伐慢慢前行，前方民眾則讓出一條路，現場人群擁擠程度近乎摩肩擦踵，民眾退到定點後，昂首目迎神轎、雙手合十膜拜。

吳男見人潮洶湧、心想有機可趁，一邊和羅姓友人聊天，一邊把右手伸向後方婦人莉莉（化名）右胸撫摸，莉莉試圖移開吳男鹹豬手卻因力量不足、無法移開，遂轉身斥責吳男「變態、色狼」。

吳男見狀倒退幾步辯稱「我只是扶你的腰」，莉莉兒子聽到後，穿越人群和莉莉一起抓住吳男送警；庭訊時，吳男聲稱當時現場推擠，他一手撐住名信徒的背，另一手撐住莉莉的腰，以免跌倒，莉莉表示，當下以為是兒子「怕我跌倒在扶我」，但仔細一看不是兒子，莉莉指吳男右手掌貼在她右胸上，她連續撥兩次都撥不開，因此確定吳男不是不小心碰到她。

台中高分院認為，吳男事後承認犯行，還和對方調解成功並獲得原諒，但因他曾因交通危險案件判刑3月確定，不能緩刑，因此判刑6月、可易科罰金，上訴後被最高法院駁回。