韓賊趙準基求當庭打電話回家 法官沒法准

2017-10-30 12:21

〔記者張文川／台北報導〕南韓籍慣竊趙準基，今年8月涉潛入民進黨中央黨部8樓竊盜案，台北地院今首度開庭審理，趙準基當庭全盤認罪，請求法官盡速判刑，讓他早點回韓國跟家人團聚，他還哭求法官讓他當庭打電話回韓國家裡，但法官認為於法無據，且趙男的手機是由看守所保管，因此無法准許，但也承諾已改簡式判決，也盡速審理此案。

趙準基透過通譯多次表達：「我真的知道錯了，做出這樣的事情非常抱歉」，他的家人、孩子因為他犯下竊案，受當地韓國人的嘲笑和指責，希望法官能讓他用手機跟家人連絡，

趙準基哭稱在看守所吃不好、睡不飽，不能寫信、打電話，有想要死的念頭他現在只希望越早離開台灣的看守所越好，讓他有自殺念頭，希望法官能快點判決，讓他趕快回韓國。

法官指出，法院只有羈押趙男，並未禁止他接見、通信，在判決之前，趙準基請求使用手機連絡家人的要求，於法不合，且手機是由看守所保管中，應依看守所規定處理，因此無法照准。

公訴檢察官今天也將起訴所指控的加重竊盜罪，變更起訴法條，改為普通竊盜罪，主因是沒有證據證明趙準基有持凶器、或破壞門窗侵入住宅行竊的行為，因此改認定為普通竊盜，並且同意法官改採簡易判決程序處刑，法官告知趙男會用最快程序處理此案。