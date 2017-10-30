聚焦新南向政策 33國專家學者將與會探討

2017-10-30 12:15

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部調查局將於明後兩天，舉辦「2017區域安全與跨境犯罪國際研討會」，邀請來自33個國家重要官員代表、駐華使節等160餘人與會，會中將聚焦政府的新南向政策，探討恐怖主義、排華運動、海域爭端、國際犯罪等可能對新南向政策的挑戰與衝擊，並將邀請副總統陳建仁出席開幕典禮致詞。

「台灣亞西論壇─2017區域安全與跨境犯罪國際研討會」將於10月31日、11月1日於福華國際文教會館舉行，會中將針對新南向政策中的區域安全變數、跨境犯罪對新南向政策的潛在威脅、跨境犯罪網絡化新趨勢，以及跨境犯罪防制新戰略等4大議題，邀請沙烏地阿拉伯、印度、土耳其、美國、日本等33國的學者專家與執法官員進行探討。

其中，日本京都外國語大學教授竹内俊隆，將針對「東亞安全情勢整體評估及日本可能角色」進行專題報告；鑒於中國日益增強的經濟和軍事實力，東亞地區未來發展前景仍存在許多不確定性，牽涉到如何與中國和平共處，或制衡中國，並取決於美國對亞太地區的支配或依賴程度。

此外，美國全球台灣研究中心執行長蕭良其，將就「數位時代司法互助及台灣新南向政策」此一議題發表看法；根據統計，全球74億人口中，有37億的網路使用者，網路提供一全球性的溝通平台，讓人與人之間的聯繫簡單化，卻也讓聯繫網絡複雜化，讓犯罪分子更容易趁隙而入。

世界知名反恐專家、日內瓦安全政策中心顧問Christina Schori Liang也將首度來台，將發表「犯罪與恐怖分子勾聯現況」專題演說；我們現正目睹恐怖組織與犯罪集團結盟帶來的嚴重威脅，各國政府、非政府組織、公私機構以及社會團體務必團結合作，共思一全球性的反資恐機制。