蘆洲頂樓加蓋焦屍案 男疑精神狀況不穩自焚身亡

2017-10-30 12:13

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區信義路一處頂樓加蓋住宅，昨日下午驚傳火警，警消入內搶救後發現1名男子被燒成焦屍，事後經查死者為住在該處的36歲魏姓男子，由於火警發生前3小時，魏男曾打110報案指稱有不明人士意圖侵入住宅，讓整起事件疑點重重，但蘆洲警方今日提供到場處理的警員密錄器，畫面中案發住宅門窗完好，當時也無可疑人士出現，研判男子疑似精神狀況不穩才點火自焚身亡。

蘆洲分局表示，昨日中午接近1時許，魏男打電話報案，指稱住家外有可疑人士要侵入家中，轄區蘆洲派出所接獲轉報立即派員前往查看，警方環顧四周，並未發現可疑人士，而魏男的住家門窗深鎖，警員大聲叫門，但當時在屋內的魏男卻未理會，仍持續打電話報案，直到警員回撥電話詢問，魏男才表明自己在家中，卻不願意開門，警員雖覺奇怪但無奈只好離開，孰料3小時後就發生火警，魏男燒死在住宅內。

警方事後勘驗現場，發現公寓1樓、頂樓、案發住宅的門鎖以及窗戶完好如初，並未遭到破壞，排除外力介入；家屬也向警方供稱，魏男日前因身體出現毛病，先前又曾在外欠債，加上原本同居的梁姓前妻要求分開，讓魏男大受打擊，近日來精神狀況不穩定，警方因此研判魏男想不開才縱火燒死自己，但詳細原因仍待進一步調查釐清。

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