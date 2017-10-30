佯稱汽車業務員卡到陰 毋男騙走2萬3千元

2017-10-30 11:42

［記者楊政郡／台中報導］49歲毋男今年7月到某汽車營業所，向盧姓業務員冒稱他是客戶某某某的丈夫，他想買車並遞上名字及電話的紙條，佯稱盧女卡到陰，帶盧女拜拜又說要做法會，騙走2萬3千元，盧女當天回家就査詢客戶發現是騙子，電話也是空號，而毋男不知已「東窗事發」，翌日又到營業所，盧女報警抓人，檢察官依詐欺及偽造文書等罪起訴。

起訴書指出，毋男有性侵前科，101年出獄期滿，今年7月間到中市太平區某汽車營業所，到場就指名找盧女，自我介紹他就她客戶某某某的丈夫想要找她買車，還遞給盧女寫著「蘇振文及手機電話號碼」的紙條，以取信盧女，沒讓盧女有時間查證，表示要買車子請盧女介紹。

可是話鋒一轉，毋男說盧氣色不好，應該是「卡到陰」，就熱心要帶盧女一起到東區樂成宮拜拜，盧女毫無戒心，以為是潛在客戶，自己也篤信道教，一起拜拜實在沒什麼。而拜拜之際毋男又說要辦法會才能消厄，盧女心想神明面前應該不會騙人吧，也誤信自己真有災厄，就在一旁提款機提領3萬元，依指示交給吳男2萬3千元，供做法事。

當天盧女在毋男離開後，就打電話查證是空號，又查證該客戶，毋男也不是客戶的丈夫，才感嘆受騙了。可是毋男不知道這麼快就「東窗事發」，翌日大膽到盧女上班的營業所找盧女，盧女戳破他的謊言並報警抓人，事後毋男已退錢和解，檢方依詐欺及偽造文書等罪起訴。