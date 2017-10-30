被老闆扣薪水又性騷擾 女員工潛回公司惡搞

2017-10-30 10:55

［記者楊政郡／台中報導］37歲李女在104年10月從大甲區某電子公司離職後，向勞工局檢舉該公司苛扣薪資，又遭楊姓老闆性騷擾，同月竟趁週六無人上班侵入公司，進入電腦系統刪改銷貨單、訂單等，還順手拿走軟性印刷電路板1包、發票1張、客戶訂單資料3張等物，雖然矢口否認，台中地院依竊盜罪及妨害電腦使用罪合併判處5月徒刑。

判決書指出，李女原為該公司業務助理，離職後沒領到9月份薪水，認為老闆苛扣她業績獎金，向勞工局檢舉，還指控遭楊姓老闆性騷擾。

而在同年月24日上午11時許，趁週六無人上班（該公司無保全），侵入該公司後，以其原本在公司使用的手提電腦（屬公司所有）侵入電腦系統，刪除銷貨單3筆、變更銷貨單及訂單各3筆，惡搞一通，離去時順手拿走軟性印刷電路板1包、發票1張、客戶訂單資料3張等物。

被告坦承進入該公司，否認刪除電腦資料，辯稱只是要找她的薪資資料，否認竊盜軟性印刷電路板1包等，對她來說毫無價值，也無法變價。

但其他員工指證歷歷，且有監視器拍到當天只有被告疑似以遙控器打開鐵捲門，一人進入公司長達1個半小時，進去時只看她背一小包，上述物品都是屬於同一家下游公司所訂購之資料，被告可輕易夾帶離開。另有楊姓老闆還說他抽屜裡有失竊約9000元美金，但無證據證明真有這9000元美金存在，此部分不成立。法官依竊盜及妨害電腦使用罪合併判處5月徒刑。