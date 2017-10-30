2男行車糾紛鬧到警局 4條通緝犯逮正著

2017-10-30 10:50

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區吉林、永吉街路口，昨晚9點21分許，2名男子因機車行車糾紛，在路上爆發口角、互毆，警方獲報到場處理，其中25歲曾男宣稱有事無法到派出所，接著轉身拔腿就跑，仍被警方追上制伏，原來他是強盜、妨害兵役等4項通緝犯，曾男另經酒測值達0.61mg/L，又觸犯公共危險，罪加一條。

曾男與27歲王男（傷害、誣告前科）昨晚在吉林、永吉街路口互毆的畫面，還被網友po上《爆料公社》，網友們紛紛留言「為什麼打架都這麼愛抱在一起」、「中國古拳法」、「四兩撥千斤哪來的自由搏擊」，「就地上演床戲」，還有網友打趣的說一旁寬伯鹽水雞「一直被置入行銷」。

轄區三民第一警分局十全路派出所獲報，迅速趕往現場後，雙方已無扭打情事，剛開始曾男在警方詢問時，謊稱自己姓胡，並宣稱自己有小孩沒有時間跟警方回派出所。

但為釐清事情經過，在警方追問下，曾男突然轉身拔腿就跑，十全所長黃昶斌見狀快步追向前，其餘員警也騎乘警用機車鳴笛追趕，成功將曾男制伏，帶回派出所查證身分，經警方人臉辨識系統查詢，確認曾男是4條通緝的通緝犯（強盜，妨害兵役，業務過失傷害，贓物）。

曾男也沒想到自己一時衝動與人糾紛，竟變成警方上門的績效。另曾男經警方酒測後，酒測值達0.61mg/L，已觸犯刑法公共危險罪。

相關案情警正在釐清，2方當事人均表示保留法律追訴權，暫不提傷害告訴。

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