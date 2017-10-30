幼年窺見父母行房 哥哥竟拿妹妹做實驗

2017-10-30 10:29

〔記者錢利忠／台北報導〕領有身心障礙的阿明，就讀小學期間偶然窺見父母行房，好奇的他竟模仿父母的行為，趁被社工安置的妹妹返家期間，拿妹妹小如（均化名）當實驗對象，直到妹妹長大後，向社工揭露曾遭哥哥指侵往事，阿明才被法辦；台北地檢署查出，案發時阿明未滿14歲，刑法規定不罰，另考量小如的指述前後不一，今將阿明不起訴。

檢方調查，出身於弱勢家庭的阿明，底下有4個弟妹，因阿明生父也患有身心障礙，阿明及三妹（小如）自小就被社會局安置；直到今年初，父母考量即將升高中的小如已可獨立自主，打算將她接回家住，但她不願回家，才向社工驚爆小時候曾遭大哥指侵的往事，社工聽聞後立即向警方報案。

小如指控，大哥從她4歲至就讀小學期間，曾4度侵犯她，印象中她就讀小學1、2年級期間，某次回家團聚時，被大哥趁機襲胸及摸下體；此外，100年間，全家到苗栗頭份出遊投宿旅館的隔天早上，大哥曾隔著棉被摸她的胸部，並親吻她的嘴唇。

阿明承認小時候曾偶然窺見父母行房，當時他不知道父母為何身體交疊，他出於好奇，才在妹妹返家團聚期間，拿妹妹來做實驗，並模仿父親摸母親胸部的動作，對妹妹襲胸及撫摸下體，他當時也不知自己在做什麼，直到長大後才認知是不對的事情，但他絕對沒有指侵妹妹。

兩兄妹的父母則證稱，當年全家出遊時同住1個房間，沒發現也未曾聽到小如遭大哥騷擾的事情。檢方比對小如的指述，發現她在警詢及接受檢方訊問時，說詞不一致，警詢時她稱大哥在旅館的床上隔著棉被摸她，但檢方訊問時，她又改口稱沒隔著棉被，針對如何被侵犯的細節及時間，她也說忘記了。

檢方考量案發時阿明未滿14歲，依刑法第18條規定，不罰未滿14歲的未成年人，另考量此案僅有小如的單一指述，小如對於案發經過的描述也前後不一，因此將阿明不起訴。