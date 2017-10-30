穿山甲也「trick or treat 」！半夜敲門嚇住戶

石光所副所長楊秀文打開車門查看呼呼大睡中的穿山甲。（記者黃美珠攝）

2017-10-30 08:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕11月1日西洋萬聖節將到，趕在明（31）日萬聖夜前瘋玩「trick or treat 」的幼兒園及其親子不計其數，沒想到1隻體長約60公分的穿山甲也湊熱鬧，半夜跑去關西鎮南和里某黃姓民宅，結果牠當然沒得到「糖果」，反而被嚇壞的住戶報警「逮捕」！落網後還一度跟「警鴿」搗蛋上演密室脫逃秀！

新埔警分局石光派出所昨天深夜10點半接到1個緊急任務，就是要逮捕這隻搗蛋穿山甲。

還好牠算溫馴，1半小時後，員警就在黃姓民宅的車庫把牠手到擒來，且跟民眾借了鐵籠，打算今天送交縣府農業處處理。

沒想到這穿山甲調皮、又聰明，力氣大到直接撐開鐵籠「逃獄」。

但是石光所副所長楊秀文也不簡單，早有料想穿山甲氣力和野性，他把鐵籠放在1部查扣贓車內，車窗開縫供新鮮空氣流通，以致於調皮穿山甲再搗蛋也逃不出「警鴿」巧心安排的這個「類密室」。

只是牠還是讓員警小小緊張一下，因為車內一度遍尋不到牠，後來才發現原來躲在駕駛座下方呼呼大睡。