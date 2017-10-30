被富商罵「X你娘」提告勝訴 列車長捐出一半賠款

台灣高鐵列車長黃佳帆請升等座位的富商翁茂鍾補票價差額475元，遭辱罵三字經，提告求償。（圖擷取自黃佳帆臉書）

2017-10-30 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕紡織業「佳和集團」63歲董座翁茂鍾，2015年8月搭乘高鐵時，買自由座想升等商務車廂，卻拒補475元的差額，還亮出「高鐵執行長鄭光遠」的友人牌，當眾辱罵高鐵列車長黃佳帆「三字經」，黃男於是對翁男提告並求償，翁男刑事被判罰金1萬元定讞，日前民事又被判賠2萬元定讞，黃男日前將民事獲賠金額的一半1萬元，捐給兒福聯盟，強調提告的目的為：「維護高鐵同仁工作的尊嚴與價值，請尊重台灣服務從業人員！」

全案源起2015年8月14日晚間10點許，翁茂鍾買了台北至台南的高鐵自由座車票，並向站務人員表示「我是高鐵執行長鄭光遠的朋友」，要求代為尋找空位，黃佳帆引導翁男至第6節商務車廂車門處，告知翁可進入找空位就座後，再補差額475元，但翁男聽到「補票」後暴怒，拒絕補票，當場打電話給鄭光遠抱怨，還辱罵黃男「X你娘」，整個過程都被黃男的隨身密錄器給拍下。

黃男為了維護工作尊嚴，向翁男提告、求償，翁男事後遭檢方起訴，他在審理時辯稱，三字經只是他的口頭禪，不過一、二審均認為「X你娘！」並非口頭禪，已貶損黃的人格、名譽及社會評價，高院則在今年3月依公然侮辱罪，判翁男罰金1萬元定讞。

另外，黃男也主張本案遭翁男侮辱、恐嚇，翁男則反控黃男扭曲事實，雙方互告，桃園地院民事庭二審維持一審見解，在本月13日判翁男應為侮辱黃男賠償2萬元，黃男的恐嚇部分求償不成，翁男向黃男求償部分則是全部敗訴，全案定讞。

黃佳帆28日在臉書貼出捐款證明，表示他自始至終提告的目的並不是賠償金額，而是想對社會傳達：「維護高鐵同仁工作的尊嚴與價值，請尊重台灣服務從業人員！」的概念，他也把民事獲得的賠償金額一半1萬元，捐給兒童福利聯盟資助弱勢兒童營養計畫，另一半則是補貼這2年的訴訟費用。

黃佳帆在臉書貼文中感謝訴訟過程中幫助他的人們，以及一路支持他的老婆，因為他曾對老婆說過：「萬一我因此丟了工作，那該怎麼辦啊？」老婆則回他：「沒了工作難道不會再找嗎？我們好手好腳的，難道會找不到工作嗎？如果這件事讓你丟了工作，那這間公司也不值得繼續待下去，至少我們是不違背良心堅持做對的事情。」

黃佳帆對此感激地說：「這些話，我永遠記得。」