弟無償借地消防隊蓋屋 兄37年後討租金法官不准

2017-10-29 23:57

［記者王定傳／新北報導］呂姓男子67年間把位於新北市萬里區的土地無償借給當時的台北縣警察局興建萬里消防隊廳舍，也就是如今的新北市政府消防局第六大隊萬里分隊，37年後，呂男哥哥取得土地，提訴要求市府給付租金；新北地院法官認為，哥哥明知當年無償借地蓋屋仍買地，借地同意書對哥哥也有效力，判決討租金敗訴。

去年間，呂男哥哥提訴指，弟弟因罹患癌症末期，需要龐大醫藥費用，兒子又失聯，於101年間，把土地賣給他；他認為消防局無權占用土地，不斷陳情，對方僅以「正尋找有無其他合適地」等理由推托，要求消防局應給付從他取得土地開始至今約94萬餘元不當得利，至歸還為止，每月還要給1萬9000餘元租金。

消防局主張，這筆土地是呂男當年無償借用蓋廳舍，有同意書可證，呂男哥哥也知情，應受同意書拘束，且消防局不是不還，而是沒地可用，不過，目前已找到土地，正積極著手，依都市計畫法申辦都市計畫變更，是否能完成都市計畫法定程序、完成時間，都須預算編列、撥用等程序，無法確定時間。

法官調查，呂男確於67年間出具同意書，把土地借出，雙方並未約定租金及對價，且95年間，呂男哥哥曾代理弟弟參加消防局土地歸還協調會，當時消防局代表已表明有同意書，非無權佔用，可見呂男哥哥明知此事，仍購買土地，基於誠信原則及維護公共利益，借貸契約仍對呂男哥哥產生效力。