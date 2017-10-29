小三聯手正宮捉姦小四 偷腥夫終於露餡

2017-10-29 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名女子與丈夫結婚將滿6年，生了2個孩子，但老公時常忙碌沒有閒暇陪伴他們。男子不僅時常無法提供家用，甚至還向老婆拿錢，女子與丈夫多次溝通無效後發現，原來老公在外面「偷吃」了！

這位正宮於爆料公社爆料，曾有一名不曾相識的越南女子用臉書私訊她，過程中一直試探她的婚姻，再加上兒子曾向她提及爸爸帶他們跟一位阿姨出門，經正宮反覆確認之下，原來就是這位私訊她的蘇小姐。

正宮事後曾抓到老公外遇蘇姓越南女子的證據，但他們2人始終不肯承認，只要正宮再次過問，丈夫就會以暴力壓制她，令她不得不申請家暴保護令。

本月初女子老公因手機壞掉，將她的iphone手機拿去使用，女子便依循手機定位發現老公在蘇小姐家。女子便趕快偕同父親到場，並詢問為何三更半夜會在蘇小姐家，老公則稱「還錢」。

事後公婆向女子提及，丈夫的姐姐曾跟蹤女子丈夫，卻發現這位出軌的弟弟買東西給蘇小姐，但被弟弟給發現後，遭到暴力對待。

女子繼續跟蹤一星期後發現，老公會在小四家待上5天，然後再到小三家待個2天。她難過的表示，連兒子生病請老公帶兒子看醫生，他都堅稱在工作無法請假，但事實上卻是在小三家待到隔天晚上10點才回家，女子痛心表示「我的心在滴血」。

後來有一天女子接獲小三電話，稱丈夫也有別的女人，要帶她去抓他們，小三還教女子套話方式，女子心想「這個天，真的是反了！」。後來女子看到小四後恍然大悟，原來就是那位越南女子！正宮憤怒的表示「絕對要告到底！」。

這件事被貼上網後，網友紛紛表示「狗改不了吃屎」、「快閃人吧，小心它傳染髒病給妳」，還有網友稱最近8點檔才改成只播150集，現在改在爆料看短篇劇。