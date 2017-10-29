醫師誣告成通緝犯 被關求放法官不准

2017-10-29 22:34

〔記者王定傳／新北報導〕林姓醫師於102年間，開著LEXUS休旅車，與鍾姓騎士發生小擦撞，明明沒受傷卻誣告對方，法院判刑6月，他竟沒有到案執行，成了通緝犯，3個多月後被捕，檢方認為他沒有悔意，不准易服社會勞動，林男寫狀紙向法官訴苦說，若繼續服刑無法看診，非社會之福，新北地院法官認為，檢方不准易服勞動的理由，並無逾越法律授權等情形，駁回林男所請。

102年12月9日上午8時許，林男開著LEXUS休旅車與鍾男發生擦撞，事後怒控對方過失傷害等罪，不過，檢方查出這些傷並非車禍造成，將林男依誣告罪起訴；林男堅稱，車禍時因重踩煞車，身體往前撞擊方向盤，撞擊頸部、右手腕，且在反射性緊急握住方向盤時，左姆指也受傷，法院不採信，認為他故意虛構傷勢，判刑6月。

判決於去年12月22日確定，檢方指定林男應於今年5月4日到案執行，林男沒來，拘提也抓不到，檢方因而於今年6月發佈通緝，林男從醫師變成通緝犯，直到今年9月19日，終於被警方逮住。

林男想要易服社會勞動，但檢方認為，林男有意逃避刑罰執行，沒有真心悔悟，不入監執行，難收矯正之效及難以維持法秩序，不准！

林男被關後提出異議指，他關了一個月後已深自悔過，且自己是專科醫師，在社區診所執業，有許多病患求診，若繼續服刑，將無法看診，非社會之福；且監獄人滿為患，他所涉誣告罪，與傷害、強制性交等犯罪類型不同，若可易服社會勞動，不至於有「難以維持法秩序」，反之，恐造成財政及監獄空間負擔。

法官則認為，易服社會勞動是檢察官的自由裁量職權，檢方已具體說明其駁回理由，沒有逾越法律授權、專斷等濫用權力情事，予以駁回。