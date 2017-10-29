鳳榮工廠大火賠償談不攏 受災戶醞釀激烈抗爭

萬丹鄉鳳榮塑膠棧板工廠大火燒毀周邊檳榔園，不明塑化原料還溢進農田呈固化狀態，令農民十分擔憂。（記者李立法攝）

2017-10-29 21:18

〔記者李立法／屏東報導〕萬丹鄉鳳榮塑膠棧板工廠大火賠償談不攏，受災戶痛批鳳榮董座張福隆出爾反爾，沒有賠償誠意，曾居中調處的議員、村長等民代籲請鳳榮應負起善後責任，受災戶揚言，3天內若得不到滿意答覆，將採取更激烈抗爭；張福隆則強調，絕不逃避，會再與地方溝通。

位於萬丹鄉竹林村佔地近3000坪的鳳榮工廠7月5日發生大火，歷時近30小時才撲滅，災情慘重，全部廠房化為焦土，還波及周邊民宅及農田，縣府環保局啟動空污及土壤監測，並對鳳榮開罰100萬元，鳳榮董座張福隆曾出面回應，雖數十年心血付之一炬，但該對工廠大火造成的周邊損失一定會負起責任。

縣議員許展維表示，災後先就農損部份達成受損檳榔樹每株賠償1500元的共識，共1720株，金額將近260萬元，但張福隆對估算數量有意見，遲未履行賠償承諾。

受災戶朱昌明表示，大火造成他損失400多株檳榔，工廠塑膠原料融化後還滲進他的農田，對生態環境所造成的危害難以估算，該公司獲得上億元的火災保險理賠金，卻連200多萬元的農損賠償金都斤斤計較，他一定抗爭到底。

竹林村長張新寶表示，受災戶已折半求償，鳳榮公司還推三阻四，將迫使地方採取更激烈抗爭手段。

張福隆表示，他並非不願賠償，而是檳榔受損數量估算有誤，近日內他會與地方溝通，至於受災戶說他拿到上億元的保險金，也非事實，他不想再多說。