蘆洲頂加套房火警 證實葬身火窟是男子

2017-10-29 21:44

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲信義路一處公寓5樓今日下午許傳出火警，警消到場後迅速撲滅火勢，但在屋內發現一具男性的焦屍趴臥在床上，且起火點就在遺體腳邊；警方調查發現該戶住戶今午曾報案有人要侵入住宅，但到場時屋內無人回應，回撥報案電話也未獲回覆，由於目前無法確認遺體身分，警方仍在聯繫住在該處的36歲的魏男及28歲的梁姓女友到案釐清案情，初步朝人為縱火方向偵辦。

今日下午3時許，警消獲報住宅火警，趕抵時發現公寓5樓的頂加套房起火，在5分鐘內將火勢撲滅，調查起火原因時在床上發現一具趴躺的焦屍，且起火點就在遺體腳邊，現場並無逃生跡象，懷疑是人為縱火；警方調查後發現，起火前3小時，曾接獲一名男子報案，急稱有人要入侵住宅，但警方到場後敲門詢問無人回應，回撥報案電話後聽到男子小聲回應：「我人在屋內，有人要闖進我家」，但男子也不願開門，警方查看屋外狀況，發現並無破壞痕跡及可疑人士後離去。

鄰居表示，平時與魏男、梁女並無互動交談，時常聽到屋內傳來激烈的爭執聲，今天下午3時許，聽到樓上傳來拖動家具的聲音，隨後就聽到其他鄰居大喊「失火啦！」這才發現是5樓發生火警，竄出濃密黑煙，也沒看到2人逃出。

警方調查，該套房3個月前由22歲的張姓女子承租，但張女認為空間太小，將套房讓給曾幫她搬過家的魏男居住；有多項前科，近期才出獄的魏男與梁姓女友育有2子，將小孩托給家人照顧，2人同居在該套房，疑因魏男日前跟友人有3萬元的債務糾紛，時常發生爭執

警方表示，目前尚無法確認死者身分，因火警現場附近的民宅監視器也都無錄影功能，巷口的監視器並未拍到可疑人士，仍在持續連繫魏男及梁女到案，釐清起火原因。