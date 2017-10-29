遇詐中國夫妻來台作證 感謝刑事局辦案用心

來自中國江蘇省的劉志剛（中）、李淑珍（左二）夫婦來台感謝刑事局警方的用心。照片內人物由左往右，兩岸科股長鄭富禎，中間兩人為劉姓夫婦，偵二大隊副隊長許永益，偵二大隊隊長黃文圳。（記者姚岳宏翻攝）

2017-10-29 19:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕一對中國劉姓夫婦4年前遭「假檢警」詐騙，被騙走近23萬元人民幣，由於這些錢是劉男母親的救命錢，劉母疑受打擊因而辭世，劉姓夫婦為替母討公道，4年來密切關注兩岸電信詐欺案件，與承辦此案的刑事局副隊長許永益密切聯繫，最終逮捕詐騙車手，日前台中地院通知兩人來台出庭作證，兩人特地前往刑事局感謝警方付出。

「請你們一定要嚴打詐騙集團！」來自中國江蘇省的劉志剛、李淑珍夫婦，第一次來台卻不同於其他中國遊客般開心雀躍可四處遊玩，反而直奔刑事局，要跟4年來素未謀面，卻一直關心他們案件的承辦警官許永益見面；劉男除表達感謝之意，另強調不論兩岸政治氛圍如何，都必須合作嚴打詐欺。

102年3月28日，劉妻接到「假檢警」詐騙電話，誆稱因涉洗黑錢需接受公安調查，劉妻信以為真，將原準備讓重病婆婆住院的22.9萬人民幣「救命錢」匯至歹徒指定戶頭，事發不久，婆婆疑因受不了被騙打擊，與世長辭。

劉志剛為替母親討回公道，案發迄今密切關注案情發展，不時跨海撥打電話陳情或郵寄有關台灣詐騙相關資料，希望能提供台警辦案線索，所花費的郵寄及電話費用超過上萬人民幣，在他堅持不懈與警方努力下終逮捕詐騙主嫌。

台中地院通知夫妻倆來台出庭作證，劉志剛接到開庭通知後，排除萬難來台出庭；兩人風塵僕僕抵達刑事局，偵二大隊副隊長許永益細心檢視他們帶來的出庭資料，提供相關建議，還關心兩人在台期間的住宿及交通狀況，擔心他們人生地不熟，更留下私人電話，方便遇到狀況時可隨時聯繫。

刑事局指出，現階段兩岸面臨嚴峻的跨境詐欺犯罪問題，本案證明警方打擊犯罪無國界，不因跨境問題而受到限制，也不因受害人為中國民眾降低打詐決心；兩岸警方應持續共同打擊犯罪，保持順暢溝通，保護兩岸民眾的生命財產安全。