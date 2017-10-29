台中8旬婦想救人 偕兒捐330萬救護車

大里昇揚金屬公司總經理張明吉 （前排坐立右四），以公司和媽媽曾秀鳳（中）名義捐增救護車給大里十九甲消防分隊，希望以更好的設備救人。（記者陳建志翻攝）

2017-10-29 22:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區昇揚金屬公司總經理張明吉，事業有成後為回饋地方，擔任「大里區瑞城百姓公慈善功德會」理事長濟助弱勢民眾和清寒學童，因高齡82歲的媽媽曾秀鳳覺得救護車救人無數，2、3年前主動表示想自掏腰包捐救護車，昨天曾明吉以公司和媽媽名義共同捐出總價330萬元的高頂救護車給十九甲消防分隊，一圓媽媽救人心願。

昇揚金屬公司總經理張明吉今天表示，媽媽2、3年前主動表示，救護車每天奔波救人損耗快，希望能自掏腰包捐贈救護車，讓傷病患獲得最好照顧，得知媽媽有此心願後，覺得既然要捐，就要捐性能、設備最好的救護車，經和消防局多次討論後，決定捐出總價330萬的救護車和醫療設備給大里十九甲分隊，昨天並舉行捐贈儀式。

82歲的曾秀鳳因日前在家不慎跌倒行動不便，家屬原建議她在家休息，但她覺得這是很有意義，且是她多年的心願，堅持出席昨天的捐贈儀式，讓大家都很感動，除家人陪同出席，市府消防局主秘楊元吉代表受贈，立委何欣純、市議員林碧秀、李天生、段緯宇、立德里里長謝燻翔、三大隊大隊長詹仁傑、副大隊長游易霖、十九甲分隊長黃基淦等人都出席觀禮。

十九甲消防分隊長黃基淦表示，分隊原有的救護車因車頂較低，進行擔架搬運以及CPR等急救動作時較不方便，新捐贈的消防車因車頂高，且包含急救包、氧氣組、電動擔架、搬運椅、頭部固定器、軀幹固定器、自動心臟電擊器、喉頭罩、血壓監視儀、血氧濃度計等醫療設備，將能對傷病患急救處置發揮最大功效，擔負起大里及鄰近太平等地區緊急救護任務。