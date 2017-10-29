插隊口角勒索還率眾包圍派出所 統促黨主委落網

2017-10-29 18:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕竹聯幫地虎堂堂主吳金虎（原名吳銀嵐，41歲）被「白狼」張安樂任命為中華統一促進黨贏政黨部主任委員，去年夏天因為賴姓姪女在超商購物插隊，引起李姓夫妻不滿，雙方起拉扯口角衝突，賴女訴苦後，吳金虎竟以賴女重傷住院開刀等理由勒索對方120萬元，雙方談判後協議賠償70萬元，李姓夫妻交錢後心有不甘，向台中市警四分局黎明派出所報案，吳嫌竟動員約30名小弟到派出所站崗施壓，警方發現吳金虎本月22日到中國避風頭，今天（29日）從中國上海搭機返台，於台北松山機場逮捕，但吳一概否認涉案，台中地檢署裁定2萬元交保。

吳金虎不僅擔任統促黨贏政黨部主委與竹聯幫地虎堂堂主，也曾多次涉入暴力勒索事件，去年北市一家醫美診所為吳姓酒女動隆鼻手術，鼻子卻潰爛，吳金虎（當時名為吳銀嵐）教唆手下勒索醫師100萬元，談判後以56萬元成交，曾被中市警方依組織犯罪條例等法辦。

中市警局四分局調查，吳金虎透過廟會活動搶轎、喜慶或喪葬公祭等活動吸收成員，是張安樂的重要手下，也曾動員手下參加統促黨的政治活動，不過，警方強調，參與政治活動與加入政黨，是吳金虎等人的權利，但如有勒索等違法行為，警方就必須偵辦。

四分局調查，去年7月間，吳金虎的姪女賴女，到台中市南屯區黎明路的一間超商購物時插隊，引起排隊購物的李姓夫妻不滿，雙方起口角與拉扯糾紛，但未達互毆程度，雙方各自離去後，賴女向吳金虎抱怨，吳金虎竟能透過管道，查到李姓夫妻的個人資料，派遣小弟以賴女重傷骨折住院開刀等理由，向李姓夫妻索賠120萬元。

李姓夫妻不堪其擾，雙方以70萬元成交，付款之後，這對夫妻認為只是拉扯口角衝突，豈會變成骨折重傷住院開刀，認為是敲詐勒索，8月底向黎明派出所報案，不料，吳金虎得知消息，派遣近30名小弟包圍黎明所，這群小弟沒有恐嚇言行，純粹站在黎明所外面，讓李姓夫妻感受壓力，警方錄影蒐證後，逐一勸離這群小弟。

警方調查，統促黨成員毆打台大學生後，政府開始掃黑，吳金虎本月22日到中國避風頭，警方得知他今天中午11時5分從上海返國，持台中地檢署開的拘票至松山機場逮捕他，對於上述指控，他一概否認，傍晚檢方裁定2萬元交保。

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