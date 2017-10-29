要求「不強制兩段式左轉」 高雄騎士無限轉圈圈

台灣機車路權促進會於昨日晚間，號召網友在高雄路口「無限待轉」30分鐘，過程雖然合法，但卻引起路口堵塞，造成交通大亂。（圖擷取自爆料公社）

2017-10-29 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣機車路權促進會為爭取機車「不強制兩段式左轉」，在臉書上發起「待轉大富翁」活動，於昨日（28）在高雄五福路、中山路口以及博愛路、裕誠路口「無限待轉」30分鐘，過程雖然合法，但卻引起路口堵塞，造成交通大亂。

繼上週在台北忠孝東路、基隆路口，聚集了30多輛機車，進行無限待轉的活動後，昨日下班的尖峰時刻，高雄又再次出現相同的待轉運動。數十名騎士在高雄加強兩段式違規取締的路口，不斷在四個待轉區上繞圈圈。活動發起人透過臉書表示，訴求一向是「不強制兩段式左轉」，想要讓政府看看如果待轉區供不應求的時候，幾十輛機車擠在待轉區真的有比較安全嗎？

活動開始後不久，就有網友將資訊放到PTT及爆料公社，有人留言「合法待轉，沒規定不能一直待轉啊，思考人生方向不行喔」、「很理性的做法」，但也有人認為「以前沒待轉死亡率夭壽高，現在竟然想改回去，有病？」、「用這樣的方式抗議只是造成所有用路人的不便」。

今日台灣機車路權促進會在臉書的活動頁面上發文，表示：「感謝大家對於爭取路權的努力，待轉大富翁的活動將趁勝追擊，會不定期的繼續舉辦下去。」

活動開始後不久，就有網友將資訊放到PTT上，引起網友熱議。（圖擷取自PTT）