上午報案「有人要入侵」 下午女子遭燒死在蘆洲家中

2017-10-29 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區一棟公寓今天（29日）下午發生火警，造成1名女性身亡。由於死者早上曾報警「有人要入侵家裡」，警方不排除人為縱火的可能。

綜合媒體報導，死者住在這棟公寓的頂樓加蓋，據鄰居及員警指出，死者今天早上曾報案說「有人入侵她家」，員警上門查看時卻毫無動靜，女子也未出面，令人摸不著頭緒，不料下午就傳出死亡火警。

消防人員指出，死者無逃生跡象，起火點則在倒地處附近，不排除有人為縱火的可能，目前正與警方展開調查釐清案情。

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