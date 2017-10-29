非法自中國輸入呼吸器 和泰負責人繳30萬獲緩起訴

2017-10-29 16:48

［記者謝君臨／台北報導］和泰健康管理顧問公司標榜專門管理睡眠疾病，原向泰永生物科技公司採購「磊仕陽壓呼吸系統」設備，後因對方提高售價，竟涉嫌自中國違法輸入呼吸系統57台，再將56台賣給民眾，涉違藥事法；台北地檢署考量和泰黃姓負責人坦承犯行且無前科，將她緩起訴，須繳交國庫30萬元，並參加3場法治教育。

和泰創立於100年1月，標榜是全台唯一的「睡眠疾病管理公司」，除了提供睡眠疾病者的健康管理，也代理陽壓呼吸器、神經電刺激治療儀等醫療產品。

檢調調查，和泰販售的「磊仕陽壓呼吸系統」，是台灣飛利浦公司向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗，並取得許可證的醫療器材，而後飛利浦授權泰永生物科技公司輸入、販售，和泰則向泰永公司採購。

檢調發現，由於事後泰永公司提高「磊仕陽壓呼吸系統」售價，和泰為了降低進貨成本，竟涉嫌於105年1月至12月間，自行向中國網路電子商務平台訂購該款呼吸系統共57台，其中56台已賣給民眾使用；全案經調查局台北市調查處依違反藥事法之違法輸入、販賣醫療器材罪嫌函送北檢偵辦。

北檢庭訊時，黃女坦承犯行，檢察官考量黃女犯後態度良好，深感悔悟，再加上黃女及和泰公司均無前科，將黃女緩起訴2年，須繳交國庫30萬元，並參加北檢舉辦的法治教育3場，另將和泰公司緩起訴5年。