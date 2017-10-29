婦人違停還嗆聲 警淡定開單獲掌聲

2017-10-29 15:35

〔記者吳昇儒／新北報導〕「我只是尿急撒一泡尿，這樣不行唷（台語）」新北市一名林姓熱心民眾，昨日將一段婦人違規將車輛停放在瑞芳區民生街上的影片，PO上臉書社團「瑞芳會更好」中。影片中看見一輛白色小轎車，直接違規停放在馬路上，占用道路，警察獲報後前往開單，卻引起違停婦人不滿，對警員嗆聲。警員淡定的跟婦人解釋後，依規定該開單告發，後離去。網友們大力讚許警員的行為，在臉書上留言「支持警察，開就對了」。

擔任警職一年多的瑞芳派出所廖姓警員，昨日下午2時41分執行交通違規取締勤務時，發現一輛白色小轎車，違停占用道路，立刻向前驅離、告發。未料，一名婦人卻下車嗆聲，還宣稱自己都在車上，而且停放在白線上，怒嗆警方為何開單。

廖員淡定的跟暴怒的車主解釋，他們停放的位置是在馬路上，而不是白線，便依違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，開出發單最高可罰1200元。

婦人見狀，憤怒地開車離去，整個過程都被錄下，PO到臉書社團中。網友們則在該篇文章中留言「馬路都擋住了還這麼大聲，路是你家的喔？」、「 應該再開一張妨礙公務？」；網友們也讚許警方的行為「這警察的個性算很好了」、「支持警察公正執法」、「支持警方硬起來」。

瑞芳警分局則表示，廖員接獲民眾檢舉，前往美食街前，並依法取締違規，雖然面對違停民眾謾罵，但仍冷靜的向民眾解釋，值得讚許，周一將請督察組簽予行政獎勵。