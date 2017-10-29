酒駕昏睡路口 驚醒橫衝自撞車毀人傷

何男橫衝直撞，汽車撞護欄嚴重損壞。（記者張瑞楨翻攝）

2017-10-29 14:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅22歲何姓男子酒駕，今天（29日）上午停在74號中彰快速道路下睡著，路人以為他急症昏迷，嚇得趕緊通報中市消防局，不料，消防員破窗想救他時，他被聲音驚醒，卻猛踩油門往前衝，擦撞救護車與另一輛自小客車，緊接著又駛上74號中彰快速道路，卻自撞護欄停止，橫衝直撞的過程宛如路上的不定時炸彈，台中警方將酒精濃度達0.59毫克的他，依公共危險罪嫌逮捕法辦。

台中市消防局指出，今天上午7時許接獲路人報案，指74號中彰快速道路下方的西屯路與環中路口，一名駕駛疑似急症昏迷，車停在路口上，消防員很快馳抵現場，拍打車窗無回應，正要破窗時，何男突然驚醒，且猛踩油門逃離現場，卻擦撞救護車與民車，他又冒著危險，開車衝上74號道路。

消防員一陣錯愕，幸好何男的瘋狂行為並未造成人員傷亡，何男想從74號道路往潭子區方向逃竄，卻在進入匝道前自撞護欄，汽車嚴重損壞，他的臉部受輕傷，馳抵的台中市警局六分局西屯派出所員警將他送醫，抽血換算呼氣值為0.59毫克，依公共危險罪嫌法辦。

警方並未發現何嫌車上有毒品等違法物品，何嫌也非通緝犯，何嫌針對自己的瘋狂之舉，他解釋說，因酒駕太緊張，才想急著離開現場，全案依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

何男開車昏睡在路口處，消防員準備破窗救他。（記者張瑞楨翻攝）

何男開車昏睡在路口處，消防員準備破窗救他。（記者張瑞楨翻攝）

年僅22歲何男（圖中）酒駕又橫衝直撞，車毀人受輕傷。（記者張瑞楨翻攝）

何男（圖中）逃到快速道路，自撞護欄被捕。（記者張瑞楨翻攝）