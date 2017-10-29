美性侵嫌犯在北市安親班任教？ 盧男：我是被誣陷的

擁有台灣與美國雙重國籍的盧姓男子，於美國涉嫌性侵與持有兒童猥褻物，傳出棄保潛逃到北市安親班任教。如今盧男出面喊冤，強調他是被誣陷的。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-29 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕擁有台灣與美國雙重國籍的盧姓男子，於2002年2月涉嫌在美性侵1名14至16歲左右的網球學生，又涉入持有兒童猥褻物，盧男卻棄保潛逃搭機回台，遭美國懸賞150萬美元（約新台幣4500萬）。有台灣民眾通報，盧男竟然在北市安親班任教。業者得知後，拒絕他繼續上班。如今盧男出面喊冤，當時美國的性侵案，他是被誣陷的。

據《蘋果日報》報導，盧男在電話中解釋2002年發生的性侵事件，他說自己是少女的網球老師，和女孩的親戚非常熟，但少女有次不知為何與家人吵鬧，在他結束任教的一年後，就突然控訴他性侵自己。

報導中指出，盧男表示，那時美國還有一件師生戀的案子，在整體社會心態的影響下，讓他沒有受到公平對待。盧男說，連律師都勸他協商認罪，換取限制住居和心理治療等判刑，因此他才會在沒有性侵的情況下，承認了犯行，等到2年限制結束後，他就回到台灣。

另外，盧男在2005年，被室友通報持有兒童猥褻物，美警搜出他的電腦裡有兒童遭性侵的影片，盧當時否認下載，卻在起訴後的2006年5月未出庭聽審，因此被懸賞150萬美元。

盧男對此解釋，他在接受心理治療期間，結交了一名性侵犯，並讓對方住在自己的家裡。而2005年被通緝時，因為他不在美國沒收到通知，才會被懸賞通緝。盧男強調，他在2年前曾因此事被新竹警方找上，但已經開庭審理完畢，警方也通知他「沒事了」，還告訴他可以繼續教書，但儘量不要教小孩。

盧男說，回到台灣的10多年來，他都在教美語，一整天都和小孩相處，從來都沒有犯過案，家屬也都覺得他教得很棒。台北市教育局指出，依照《補習及進修教育法》，盧男若因性侵害或性騷擾等案被判刑確定，就不可以在補習班上班。