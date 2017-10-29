買來空氣槍防小偷 陸戰隊上士緩刑5年

2017-10-29 13:10

〔記者黃建華／高雄報導〕在海軍陸戰隊防砲營壽山營區服役的莊姓上士，因台南住處遭小偷，竟買來威力強大的空氣長槍防小偷再次上門，未料，小偷沒有再光顧，倒是被警方查獲這把空氣槍與營區撿來的子彈吃官司，高雄地院一審依非法持有空氣槍、子彈等罪將他判刑2年，併科罰金11萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。緩刑5年。可上訴。

判決指出，莊姓男子係海軍陸戰隊防空警衛群防空砲兵營壽山營區上士，明知具有殺傷力之槍枝、子彈均係屬槍砲彈藥刀械管制 條例管制之物品，非經主管機關許可，不得持有，竟因先前在台南市的住處曾經遭竊，為防範小偷再度上門，竟於民國102 年間某日，在高雄市六合夜市附近某玩具店，向某真實年籍姓名不詳之人，以新台幣5000 元左右之代價購得可發射鋼珠具殺傷力之M84 空氣槍1 枝，並將槍枝藏放在住處。

莊姓上士另於104 年間某日，在壽山營區部隊打靶靶場發現遺留尚未擊發之軍方管制口徑5.56mm制式子彈1 顆，未依規定將子彈繳回彈藥庫而侵占入己，以此方式非法持有。

案經去年6 月7 日 ，檢警另案搜索莊姓上士住處而查獲空氣槍及鋼珠；另於同日17時27分許，在壽山營區莊仕通之寢室內，扣得裝撿到的制式子彈，循線查獲上情。案經高雄地檢署檢察官偵查起訴。