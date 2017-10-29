性侵犯返台任教補習班？業者：已要求不得再進班

盧男任教的補習班業者今出面受訪表示，25日接獲北市教育局通知，旋即以簡訊告知盧男不得再進班；也沒有接到家長或學生對他有不當行為的投訴。（記者周彥妤攝）

2017-10-29 13:12

〔記者周彥妤／台北報導〕擁有台灣、美國雙重國籍的37歲盧姓男子，曾於美國涉性侵害犯罪遭通緝，據美方發布的通緝資料顯示，盧男被判監督治療，並列為高風險再犯，盧男由美返台後，在台北市補習班任教。盧男任教的補習班業者今出面受訪表示，25日接獲北市教育局通知，旋即以簡訊告知盧男不得再進班。

業者說，上課地點公開，教室玻璃透明，也不是一對一教學，完全看得到上課狀況，也未接到家長或學生相關的不當行為的投訴。

據報載，依華盛頓州法院相關犯罪紀錄文件，盧男於2002年2月在美犯下性侵幼童案，2004年判刑確定，2005年又遭舉發持有兒童猥褻物品，警方在盧男電腦D槽內搜獲大量兒童性侵影片，盧男雖否認，但在華盛頓州只要持有兒童色情影片就已違法，因此又遭起訴。

教育局昨晚表示，已獲報並聯繫補習班查證，盧男於國外因涉性侵害犯罪遭通緝，補習班應予解僱，也將通報至教育部短期補習班不適任人員專區，以防範在其他補習班任教。

盧男任教的補習班業者今天上午出面受訪表示，25日接獲北市教育局通知，當下立即以簡訊告知盧男不要再進班授課，也向他電話、簡訊聯繫求證此事，卻完全無法獲得回應。

業者說，盧男是鐘點外聘老師，教學時間短，接觸也十分有限，既然有疑慮，我們就不會用，這是該做的事情。

至於是否曾向盧男索取「良民證」，業者強調，一年多前，法令並無相關規定，向他索取於法無據，今年6月相關法令才通過，中間有向他提過，但他任教時間鬆散，接觸時間很有限，6月至今10月，並不是很久以前的事情，在還未取得相關資料前，仍在查證此事就遭外界披露，呼籲盧男立即出面說清楚。