高市龍門電玩弊案 業者員工一審統統可易科罰金

2017-10-29 12:50

〔記者黃建華／高雄報導〕去年高市警方爆發官警包庇電玩案，風聲鶴唳，左營區頗具規模的「龍門電子遊藝場」遭檢警查獲涉嫌經營百家樂等賭博機台，供賭客兌換彩金，查扣店內158部機台、40多萬現金，許姓負責人、王姓員工等共10人被依賭博罪送辦，高雄地院一審依共同犯圖利聚眾賭博罪將許男及員工等10人分處5月、3月、2月不等有期徒刑，統統可以易科罰金，以1000元折算1日。可上訴。

檢方起訴指出，許姓男子高雄市左營區「龍門電子遊戲場業」負責人，其雇用王姓男子擔任店長，負責現場機台之管理、曾女擔任出納，負責營收、帳務之登記、于男擔任組長，負責機台開分、郭女擔任經理，負責開分、洗分及兌換現金給客人、另郭姓 、林姓、黃姓、許姓、曹姓等女子擔任店員，亦負責開分、洗分及兌換現金等工作。

許男等10人從民國105年5月起，提供上開供不特定人進出之「龍門電子遊戲場」作為賭博場所，並在該公眾得出入之上開電子遊戲場內，擺設百家樂等賭博性電子遊戲機具，供賭客賭博財物以營業牟利，而聚眾賭博。賭博方式為：賭客將現金交付現場服務人員，以各機台所規定之比例開分後，由賭客按押機台上之選項決定下注之點數後，與機台對賭，若押中，賭客可獲得機台設定倍數之點數；若未押中，則所押注之點數由機台扣除。待賭客賭玩結束後，得將把玩後所累積或剩餘之點數要求現場服務人員洗分，由現場服務人員將積分兌換為積分卡後交付予賭客，待賭客欲離去時，再將積分卡交予現場服務人員，由現場服務人員折換現金後交予賭客，或賭客得將積分卡自行留存，下次再持之前往把玩。

適有吳姓賭客等5人於105年8月29日至龍門電子遊戲場內賭玩機台。同日20時許，遭警持搜索票取締，當場查獲，並扣得現金、寄分卡、電子遊戲機台等物品，始悉上情。案經高雄市警察局左營分局報告偵辦。