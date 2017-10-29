詐欺通緝犯參加朋友生日趴後 竟偷偷背下壽星個資冒名…

2017-10-29 12:01

〔記者黃建華／高雄報導〕因詐欺遭到通緝的胡姓男子，剪髮認識張姓男子，受邀參加張男「生日趴」，藉口要確認張是不是壽星，拿走張男身分證，卻趁機背下張的個資與父母姓名，昨天騎車打手機遭警攔查竟謊報張男身分受檢，但警用電腦顯示兩人長相差太多，人臉辨識系統還辨識出他的真實身分，胡男才俯首認罪。

昨天下午，新興警分局中山所員警巡邏行經新興區中正三路時，發現一男子邊騎車邊打手機，於是將他攔下要告發，男子自稱食品材料行員工，跟公司借車要去買午餐，所以臨時未帶駕照，隨後謊報張姓友人（26歲）資料，並告訴員警姓名、生日、身分證字號等個人資料，員警一邊寫罰單、一邊拿警用電腦查詢他的照片，赫見其長相與所報者差太多，於是用人臉辨識系統掃描，查出他可能為高雄地檢署發布的胡姓詐欺通緝犯（25歲），胡男一邊否認一邊求情說「我真的是張男啦！」巡佐李啟川隨口叫了一聲「胡仔！」胡男速回「怎麼了？」見冒名東窗事發只好坦承，員警將他依通緝及偽造文書現行犯逮捕帶回。

胡嫌向員警供稱，因為之前透過「辦門號，換現金」的方式，不慎將門號提供給詐騙集團使用，以致涉及詐欺案，因為都沒有住在家裡，沒收到法院文書，不曉得被通緝，會認識張男是因為常去髮廊剪頭髮，這次會利用張姓友人的資料，是因為「考了好幾次駕照都考不過」，擔心無照駕駛被開單所以報假資料，為了慎重還把張男的住址及父母姓名都背起來。

經警通知張男前來，張男聽到氣炸了，回想起「啊！上次我生日找他去唱歌，他好奇拿我的身分證去確認是不是當天壽星，沒想到竟然給我偷記個資！」員警也只好拍肩安慰他，叫他不要輕易的把個資提供給別人，「如果胡男沒去繳罰單或去做壞事，到時法院就跑不完」胡嫌在警局內頭一直低著不語，直說：「真歹勢！」詢後將胡嫌依詐欺通緝及偽造文書罪移送法辦。