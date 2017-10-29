西裝男詐捷運客 稱：借5千元回高雄看糖尿病…

2017-10-29 11:03

〔記者姚岳宏／台北報導〕利用別人善心騙人，實在很離譜！62歲李姓男子在台北市各大捷運站找上善心民眾，佯稱自己因糖尿病發昏迷，醒來時隨身財物及胰島素的藥都不見了，要求借錢搭飛機回高雄看病，本月初有民眾借出5000元後發現自己被騙，氣的報警並把遭遇PO上臉書，警方上週循線逮人。

26歲張姓上班族說，本月初在國父紀念館捷運站，遇到1名穿著西裝、襯衫，穿著頗為體面的老翁，對方稱是從高雄來台北簽約，但有糖尿病的他因晚餐多吃了1個蛋糕，導致血糖飆升，在公車上昏睡不醒，沒想到醒來後，他裝有合約、現金及胰島素用藥的公事包竟然消失不見。

該老翁稱他必須趕緊去醫院打胰島素，但由於台北沒有病例歷，得搭飛機回高雄；張男不疑有他，立刻去ATM領了5000元借老翁，老翁拿到錢後，還跟張男要了聯絡方式，表示隔天會再上台北完成簽約儀式，同時會把借款還他。

沒想到稱隔天還錢的老翁，從此人間蒸發，連留下的姓名電話都是假的，張男上網一查，才發現該老翁已涉嫌多次犯案，理由都是假裝自己有糖尿病，博取民眾同情騙錢，張男希望不要再有人受騙，除把被騙過程寫在臉書，也提供自己錄下的影像交給警方偵辦。

警方調查，涉嫌利用善心行詐的李男，有多次詐欺、侵占前科，至少已有張姓及另名廖姓男子遭相同手法詐騙得逞；但李男到案後卻頻喊冤，一再辯稱「我沒有騙人」，表示因張男等人的資料遺失，才無法聯繫還錢，一切都是誤會，由於被害人指證歷歷，警詢後依詐欺罪嫌將李男移送台北地檢署偵辦。