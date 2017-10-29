偷土地公香爐失眠數夜 遭警逮稱解脫

林嫌宣稱失眠數夜，希望土地功能原諒。（記者張瑞楨翻攝）

2017-10-29 10:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子常到中市東區的東門福德祠祭拜土地公，他見供桌上有一個漂亮的金色香爐，相當的喜愛，想帶回家自用，擲筊詢問土地公，卻擲不出聖杯，乾脆偷走金爐，可能擔心遭天譴，他一連失眠數夜，又不敢把香爐物歸原主，只好把香爐拿到河堤丟棄，警方依據監視器找到他，他反而放下心中大石，在員警陪同下返回福德祠向土地公懺悔，全案依竊盜罪嫌法辦。

中市警立德派出所在本月10日接獲東門里的里長報案，稱東門福德祠的小型香爐失竊，連神明的東西都敢偷，簡直是罪大惡極，希望警方要把竊嫌繩之以法，警方立即調閱監視器，發現是戴棒球帽、身穿短衣短褲、拖鞋的男子所為，此人騎腳踏車到福德祠拜拜後，被眼前金光閃閃的香爐吸引，回頭在腳踏車上拿一塊白布，趁著四下無人，用白布蓋住香爐捧走，隨即騎乘腳踏車逃逸。

警方進一步發現，該名竊嫌與轄內林姓男子（46歲）特徵相符，15日晚間在東區環中東路找到竊嫌，林男坦承偷竊，但金爐已經棄置河堤，警方並未找到贓物。

林男說，他當時到土地公廟拜拜，見香爐漂亮，想要拿回家拜拜用，向土地公請示，卻擲不出聖杯，他乾脆口頭報備後，隨即取走香爐，不料，返家後卻一直失眠睡不好，心裡覺得很不安穩，卻又擔心被認出來，不敢把香爐拿回去福德祠歸還，只好將香爐丟到河堤，見到警方找上門，反而能解脫，放下心中大石，在員警的陪同下回到土地公廟向神明懺悔，希望獲得土地公的原諒。