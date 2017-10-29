獨家》通緝犯住家鐵絲網通電 警攻堅慘遭電擊

大批員警荷槍實彈靠近，準備對藏匿屋內的通緝犯攻堅。（警方提供）

2017-10-29 10:17

〔記者湯世名／彰化報導〕歹徒防「警」裝備愈來愈講究！彰化、台中警方日前到彰化縣田尾鄉追查劉姓毒品通緝犯，員警不動聲色攀爬鐵絲網時，不料鐵絲網竟然通電，兩名員警當場慘遭電擊倒地一陣暈眩，所幸電流不強，稍事休息後再上陣攻堅，警方改以長梯架設圍牆攀爬，當場將躲藏屋內的劉男查緝到案，起出改造槍彈、安非他命等贓物，員警說：「所幸電流不強，否則後果不堪設想。」

包括彰化縣與台中市警方接獲情資有毒品通緝犯躲藏在彰化縣田尾鄉一處以農舍作為掩護的住處，並擁有大批軍火，24日下午出動大批員警荷槍實彈、盾牌趕抵現場，警方為防被歹徒發現引發警匪槍戰，發現屋外一處鐵絲網適合不動聲色攀爬，不料2名員警徒手攀上鐵絲網時，當場慘叫「哇」的一聲，被鐵絲網上的電流給電到倒地，兩名員警一陣頭暈目眩，久久無法起身。

警方研判歹徒在鐵絲網上通電防止員警攀爬，立即改變戰術，先以手觸摸另一處的鐵門，發現並未通電，立即找來長梯架設在鐵門上，由員警攀爬順利進入農地，破門將藏匿在屋內的劉姓通緝犯逮獲，起出改造手槍、子彈與安非他命、海洛因等毒品。

今天有員警談起這起攻堅過程時仍餘悸猶存，指出還好當時鐵絲網的電流為弱電，人體被電到時僅有觸痛感，否則若是110伏特電壓，人體被電到後果恐不堪設想，現今歹徒防範警方攻堅的招數與裝備愈來愈講究，未來警方執行攻堅勤務時恐怕得要費一番功夫。

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