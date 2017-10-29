賀！台中搜救犬「鐵雄」與「腿腿」 獲國際IRO認證

台中搜救犬「鐵雄」、「腿腿」獲得IRO國際認證。（圖擷取自台中市政府市政新聞專頁）

2017-10-29 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕遇到重大自然災害的時候，經常看到搜救犬與消防人員們辛苦的身影，國際搜犬組織於10月25日至27日來台灣舉辦「亞洲國際搜救犬評量」，

台中市政府消防局的搜救犬「鐵雄」與「腿腿」皆成功取得災害搜救犬IRO國際評量檢測（以下簡稱IRO認證）。

媒體綜合報導，IRO國際搜救犬組織25到27日，指派審查員Mr.Sedlak來台辦理國際評量認證，這次參加的犬隻總共45組，包含台灣隊、日本隊。評量項目有服從度、敏捷性、瓦礫堆搜索及廣域原野搜索等；依據犬隻能力分為E級（初級）、A級（中級）以及B級（高級）。通過評量認證的災害搜救犬，即具備「國際級」作業水準與素質。

報導指出，參加本次評量測驗的「鐵雄」已經獲得國內舉辦的瓦礫搜救高級認證，現再獲得IRO官方原野中級認證，則是躍身為「雙功能型搜救犬」，本次取得IRO原野中級搜救犬認證；「腿腿」則是專攻瓦礫搜索，拿下瓦礫高級搜救犬認證，並登錄於國際IRO網站名冊。

消防局表示，瓦礫堆B級（高級）搜索認證中，犬隻必須在30分鐘內，找出在1200平方公尺範圍之內、深埋於2公尺深瓦礫堆中的3名待救者。現場人員、犬隻繁多且風向不固定且氣味混雜，要找出待救者相當困難。搜救犬「腿腿」靠著敏捷的身手與敏銳的嗅覺，配上與領犬員的高度默契，短短10分鐘內找出3名待救者，拿下198分的高分（總分200），刷新國內記錄。

消防局表示：「感謝消防署特搜隊與教官們在搜救犬訓練上全力的協助，使台中在不到2年的時間，順利取得IRO國際認證。」今年11月22日，台中將會有4隻搜救犬再度挑戰錄取率僅30%的MRT（Mission Readiness Test）測驗，如可以順利通過，就有機會接受聯合國調派，支援國際上的搜救任務。