騙病婦買偽藥酒治病 黑心掮客判關1年2個月

2017-10-29 09:35

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名郭姓婦人因罹患腎臟病，到某醫院就醫時，遇到女子盧秀英前來搭訕，佯稱認識醫師，可以治療腎臟病。盧女帶著郭婦給一名李先生看診，藉勢推銷4萬元的藥酒，要她購買，佯稱有療效。被害人求醫心切，被騙購買藥酒，事後被家人發現，報警處理，檢察官依違反藥事法等罪將盧女起訴。基隆地院近日偵結，判處盧女有期徒刑1年2月。

檢警調查，60歲盧女今年1月10日上午在某大型醫院搭訕郭婦，慫恿她給一名「李先生」診斷，經過治療就能藥到病除；罹患腎臟病的郭婦急病亂投醫，跟隨盧女到「李先生」那邊看診。

「李先生」檢查郭婦的指甲及眼睛後，佯稱必須喝藥酒治療，但該藥酒使用野生金線蓮當藥引，價格較高，一甕4萬元。郭婦想治好腎臟病，立即表示願意購買。

郭婦家屬聽聞後，認為她遇到詐騙集團，到附近的安樂派出所報案。警方埋伏逮捕協助收款的羅姓司機，並循線追查到搭訕的盧女，「李先生」則逃離租住處。

檢察官偵辦時認為，羅姓運將犯後態度良好，且未直接參予詐欺，予以緩起訴處分；盧女不願供出同夥「李先生」訊後依違反藥事法、醫師法及詐欺等罪將她起訴。

法官認為，盧女先前已經43次觸犯類似的詐欺案件，但前一次審理法官予以緩刑自新，去年6月才期滿，結果隔沒多久，又犯案；因盧女觸犯法條屬於同一行為，故依刑責較重的藥事法，判處她有期徒刑1年2個月，不得緩刑。

安樂派出所長陳弘輝表示，民眾罹病就醫一到醫院找合格醫師看診，誤聽信陌生人的建議，到無醫師執照的診所就醫或是購買來路不明的高價藥品，以免耽誤病情，如果發現異狀，可以立刻到附近的派出所報案，請警方協助逮捕詐騙人員。

律師柯林宏則指出，如果患者因為聽信詐騙者延誤就醫，導致病情加重，將可以對販賣假藥者提出告訴求償。