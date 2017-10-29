男子酒駕失控衝撞護欄 車子倒掛愛河堤

男子酒駕失控自撞中都橋護欄，整部車倒掛在愛河邊自行車道上。（記者方志賢翻攝）

2017-10-29 09:21

〔記者方志賢／高雄報導〕今凌晨5時許，24歲賀姓男子酒後駕駛自小客車行經三民區同盟3路、中華橫路口時，失控自撞中都橋護欄，整部車倒掛在愛河邊自行車道上，當時碰巧有文化局拍片支援中心劇組在旁拍攝電視劇，劇組人員趕緊將賀男救出，經警酒測值高達0.76mg/l，依公共危險罪嫌送辦。

三民第一分局今清晨獲報轄內中華橫、同盟路口發生自撞車禍，經警方到場發現，從事服務業賀男駕駛自小客車，由南往北方向，行經同盟三路，自撞中都橋旁護欄，車子倒掛在愛河邊自行車道上，當下有發生零星火花。

車禍當時，高雄市文化局拍片支援中心劇組正巧在旁拍攝電視影劇，劇組人員趕緊協助使用滅火器撲滅，並將賀男從駕駛座拉出，所幸賀男僅手部擦傷並無大礙。賀男供稱，與朋友在前鎮區聚餐喝酒，準備開車回台南家，未料車子失控衝撞路旁護欄。

經警方實施酒測，酒測值高達0.76mg/l，依公共危險罪嫌帶回偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子酒後駕車失控衝撞護欄，車子倒掛愛河河堤堤。（記者方志賢翻攝）

男子酒駕失控自撞中都橋護欄，整部車倒掛在愛河邊自行車道上。（圖記者方志賢翻攝）