獨家》超敬業清潔工 被搶後先打卡再報案

2017-10-29 00:00

〔記者王捷／台南報導〕在醫院當清潔工的洪姓女子，習慣騎腳踏車上班，每天準時上班是她的準則，豈料10月初她遇上林姓搶匪，騎車搶走她放在車籃的皮包得手300元等財物，第一時間，洪女沒有報案，反而擔心上班遲到，搖搖晃晃繼續騎著腳踏車趕打卡，直到醫院打卡後才報案；28日警方宣布破案，洪女在丈夫的陪同下來指證，她說，當時雖然被嚇到，但趕著要上班所以對林男沒印象，讓警方直呼她好敬業。

30多歲的洪女，約14年前結婚，當鐵工的丈夫一直捨不得她工作，但因為有2個孩子要養，家裡正要用錢，她擔心丈夫經濟壓力太大，雖然學歷不高，但還是在今年3月決定出去應徵清潔工。

即使清潔工的月薪只有2萬1000元、工作時間從早上7點到下午4點半，但是洪女很珍惜工作機會，又擔心遲到會被扣錢，工作7個月來從來沒遲到，豈料在10月5日騎腳踏車上班時，遇上林男騎車搶奪，林男伸手到洪女的車籃裡搶走包包。

案發時是早上6時許，洪女被行搶後雖然沒摔車，但相當驚嚇，不過一想到上班會遲到，加上皮包的錢只有300元還有一張超商儲值卡，因此立刻回過神來，賣力踏著腳踏車趕著上班，直到看到醫院急診室門口的保全，才氣喘吁吁說她被搶。

護理長得知洪女被害，拉著洪女報案，但她還先打了卡才報案，讓護理人員直呼她很敬業，警方獲報後，著手開始調查，發現林男因為缺錢吸毒才犯案，在台南市區陸續偷了4輛機車，到高雄躲藏。

28日警方逮到人，洪女在丈夫陪同下來指認，看到林男她沒有氣憤，反而因為她身上沒有什麼錢，林男搶到她很倒楣，問到公司會不會因為她的敬業加薪？她則說，只希望來醫院的民眾不要亂丟菸蒂，增加她的工作份量就好，讓偵查佐覺得洪女人美心更美。

清潔公司的主管說，洪女平時負責醫院病房整床及支援相關清潔工作，工作態度積極認真負責，與同事相處上均融洽，急診室的護士都很喜歡他。訊後，警方將林男依搶奪罪嫌移送法辦，並擴大清查林男所犯刑案。

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