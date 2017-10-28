10/28 今彩539頭獎開出1注！大福彩、大福獎均摃龜

2017-10-28 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月28日）開獎的第106000086期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000258期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬，由彰化縣員林鎮黎明里民生路111號1樓的「蘭帝彩券行」開出。

第106000086期大福彩中獎號碼為：「02、03、18、28、30、31、37，特別號07」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共60注獲得，每注可得4000元；肆獎共1309注獲得，每注可得400元；普獎共1萬68注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎6注獲得，每注可得10萬元。

第106000258期今彩539中獎號碼為「02、10、12、14、21」，頭獎1注中，可得800萬元；貳獎共205注獲得，每注可得2萬元；參獎共6970注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬498注獲得，每注可獲得50元。

第106000258期39樂合彩中獎號碼為「02、10、12、14、21」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共304注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7850注中獎，每注可得1125元。

第106000258期3星彩中獎號碼為「968」，正彩共14注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000258期4星彩中獎號碼為「8195」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」